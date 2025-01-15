Минспорта Татарстана ответило на критику условий проживания на лыжном Кубке России

Минспорта Республики Татарстан сделало заявление в связи с критикой проживания на пятом этапе лыжного Кубка России, который проходит в Казани.

Ранее лыжница Анастасия Кулешова пожаловалась на некомфортные условия проживания в Казани. Спортсменка раскритиковала номера, в которых живут лыжники, за тесноту и неудобную мебель.

«Списки на расселение формировались совместно с администраторами команды, а также учитывались пожелания самих спортсменов относительно формата проживания — по одному или вдвоем. Важно отметить, что организаторы строго следовали предоставленным спискам, чтобы обеспечить комфортное размещение всех участников», — говорится в заявлении, текст которого приводит ТАСС.

Этап Кубка страны в Казани пройдет с 16 по 19 января.