Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 12:32

Минспорта Татарстана ответило на критику условий проживания на лыжном Кубке России

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Минспорта Республики Татарстан сделало заявление в связи с критикой проживания на пятом этапе лыжного Кубка России, который проходит в Казани.

Ранее лыжница Анастасия Кулешова пожаловалась на некомфортные условия проживания в Казани. Спортсменка раскритиковала номера, в которых живут лыжники, за тесноту и неудобную мебель.

«Списки на расселение формировались совместно с администраторами команды, а также учитывались пожелания самих спортсменов относительно формата проживания — по одному или вдвоем. Важно отметить, что организаторы строго следовали предоставленным спискам, чтобы обеспечить комфортное размещение всех участников», — говорится в заявлении, текст которого приводит ТАСС.

Этап Кубка страны в Казани пройдет с 16 по 19 января.

Источник: ТАСС
Анастасия Кулешова
Читайте также
Биография Ника Кирьоса: жизнь и спортивная карьера австралийского теннисиста
Маск назвал сломанной организацией подавшую на него в суд комиссию в США
Группировка войск «Восток» сорвала действия двух инженерных групп ВСУ в ДНР
Разведка Украины предлагала военным РФ оставить позиции в Горловке за $1 млн
Вынесли перстни на десятки тысяч долларов. Что известно об ограблении Евгения Малкина
В Москве застрелили чемпиона России по гиревому спорту Фещенко
Сегодня
Вчера
Неделя