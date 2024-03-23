Муж Йохауг готов быть больше времени с ребенком, если жена вернется в спорт

Муж норвежской лыжницы Терезе Йохауг Нильс Якоб Хофф признался, что ради возвращения супруги в большой спорт, готов проводить с ребенком больше времени. Он отметил, что для его карьеры это немного глупо.

«После того, как у нас родилась Кристин, мне пришлось сделать шаг назад и взять на себя больше ответственности дома», — цитирует Хоффа VG.

Муж Йохауг работает в больнице и скорой помощи в отделе анестезии. Сама Йохауг помимо тренировок занимается также собственным брендом и является экспертом на канале NRK.

35-летняя лыжница два года назад завершила карьеру, но недавно задумалась о возвращении на чемпионат мира — 2025 в Тронхейме.

23 марта Йохауг победила в гонке на 30 км на чемпионате Норвегии.