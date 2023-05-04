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Лыжные гонки

Сегодня, 15:12

Непряева обратилась к своим хейтерам: «Дружелюбнее нужно быть к людям, заниматься собой, и все у вас наладится»

Виталий Косик
Корреспондент
Наталья Непряева.
Фото Global Look Press
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Российская лыжница Наталья Непряева обратилась к своим хейтерам, которые пишут ей негативные комментарии.

«Уважаемые хейтеры, да и все остальные, что же вас так разрывает-то, неужели в вашей жизни настолько много говна, что оно прям рвется наружу? Дружелюбнее нужно быть к людям, заниматься собой, и все у вас наладится, и добрее вы станете, и завидовать перестанете, потому что комплексы уйдут, вот увидите.

А пока ничего не меняется, вы даже не представляете, насколько глупыми и несчастными вы выглядите в глазах счастливых и добрых людей, не вызывая никаких эмоций, кроме жалости. Да и вообще у любого адекватного человека со здоровой самооценкой, который занимается собой, своей семьей, который окружен счастьем и любовью, не возникнет даже мысли написать про совершенно незнакомого человека гадость на ровном месте. А знаете, что самое печальное во всем этом? Большинство из этих клоунов женщины, причем женщины в возрасте. У меня просто не укладывается в голове такой факт, на все это очень грустно смотреть.

Но для себя я вижу в этом одни плюсы, они мотивируют меня, благодаря таким поднимается самооценка и, как бы это злорадно ни звучало, я понимаю, что делаю в своей жизни все правильно. Их бомбит, а значит, я на верном пути. Всем добра», — написала Непряева в соцсетях.

27-летняя Непряева является олимпийской чемпионкой (2022) и обладательницей Кубка мира-2021/22.

Наталья Непряева
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