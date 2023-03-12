Непряева — о двух шоу-гонках за выходные: «Надеюсь, успею отдохнуть до чемпионата России»

Олимпийская чемпионка Наталья Непряева поделилась впечатлениями от нового лыжно-биатлонного комплекса «Мирный» в Казани и спринтерской шоу-гонки.

«Я очень рада находится в Казани, не так много было в карьере гонок подобного типа, которые больше, как шоу нежели как гонка. У меня самой в детстве не было такой возможности, пробежать с олимпийскими чемпионами. И, мне кажется, для детей это невероятные впечатления, мотивирует и заряжает энергией. Как, собственно, и меня. Рада получить положительные эмоции, это одновременно и праздник, и подготовка для меня как лучшая тренировка. Приехала сюда утром, вчера бежала гонку Легкова, а сегодня я уже здесь. Очень напряженные два дня выдались, переезды, гонки. До чемпионата России остается совсем немножко, и я надеюсь, что сейчас смогу хотя бы немного отдохнуть и стартовать на чемпионате России с новыми силами и положительным зарядом», — сказала Непряева.

Лыжно-биатлонный комплекс в Казани должен был открыться еще в марте 2022 года. Летом вокруг комплекса возник скандал из-за проблем с асфальтовым покрытием трасс.