Наталья Непряева выиграла гонку на 50 км на чемпионате России в Апатитах

Российская лыжница Наталья Непряева одержала победу в гонке на 50 км свободным стилем на чемпионате России в Апатитах (Мурманская область).

27-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 2 часа 2 минуты и 42,2 секунды. Второй стала Майя Якунина (отставание 1 минута 4,9 секунды). Третье место заняла Евгения Крупицкая (1.05,4).

Лыжные гонки

Чемпионат России — 2023, Апатиты

50 км, свободный стиль. Женщины

1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 2:02.42,2

2. Майя Якунина (Калужская область) — отставание 1.04,9

3. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 1.05,4

4. Дарья Рогозина (Ненецкий АО) — 1.07,9

5. Арина Кусургашева (Республика Алтай) — 1.14,2