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Лыжные гонки

Сегодня, 18:05

Бородавко: «Выявлено уже сейчас, что Большунов переболел ковидом»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья лыжника Александра Большунова.

«Обследование будет закончено в понедельник. Выявлено уже сейчас, что Большунов переболел ковидом. О степени [тяжести] будет ясно в понедельник. У нас почти вся группа переболела — Червоткин, Якимушкин, Митрошин, Истомина... Врачи сказали, что ничего суперсерьезного. Но у мутировавшего ковида длинные хвосты, из-за чего последствия ощущаются», — сказал Бородавко «СЭ».

Ранее Большунов пропустил масс-старт на этапе Кубка России в Вершине Тен.

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Александр Большунов
Юрий Бородавко
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