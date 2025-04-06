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Лыжные гонки

6 апреля, 15:10

Непряева и Коростелев стали победителями общего зачета Кубка России по лыжным гонкам

Алина Савинова
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Чемпионка мира среди юниоров Дарья Непряева заняла первое место в общем зачете Кубка России по лыжным гонкам сезона-2024/25.

В воскресенье, 6 апреля, 22-летняя спортсменка стала третьей в масс-старте свободным стилем. По итогам сезона она заработала 1 046 баллов.

На второй позиции в общем зачете расположилась Екатерина Смирнова (897). Тройку замкнула Елизавета Маслакова (775).

Общий зачет у мужчин выиграл Савелий Коростелев (1 105 очков). Вторым стал Сергей Ардашев (1 033), третья позиция у Александра Большунова (982).

Российские лыжники отстранены от международных турниров с марта 2022 года из-за санкций FIS.

Александр Большунов
Дарья Непряева
Екатерина Смирнова
Савелий Коростелев
Сергей Ардашев
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