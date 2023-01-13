Непряева махнула рукой и ушла после вопроса о Степановой на Кубке России

Российская лыжница Наталья Непряева не стала отвечать на вопрос журналистов о соперничестве с Вероникой Степановой на шестом этапе Кубка России.

— Я изначально знала, что она бежит разделку. Наоборот, удивилась, что она вчера не стартовала. Но этому есть объяснение, она готовится к своим гонкам, делает акцент на них, скажем так. Чему я должна удивляться?

— Просто все говорят о вашем соперничестве здесь, можно сказать, что ее присутствие тебя подстегнуло?

После этого вопроса Непряева махнула рукой и ушла из микст-зоны.

Наталья выиграла 10-километровую разделку коньковым стилем, опередив Степанову на 25 секунд.