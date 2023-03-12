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Лыжные гонки

Сегодня, 14:25

Непряева пожаловалась на назойливость детей: «Я не могу только стоять и фотографироваться»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Олимпийская чемпионка Наталья Непряева поделилась впечатлениями от нового лыжно-биатлонного комплекса «Мирный» в Казани и спринтерской шоу-гонки, а также пожаловалась на отсутствие этики у фанатов и молодых спортсменов в просьбах об автографе.

«Ни в коем случае не распыляю силы, я сама прекрасно понимаю, что меня отвлекает, что наоборот мотивирует. Хотелось и порадовать болельщиков, и себе помочь. Так что тут одни плюсы. Автографы — это конечно приятно, но на самом деле бывает, что и отвлекает. Не все, к сожалению, понимают, что мне иногда надо размяться перед стартом, отвлечься. Я не могу без остановки только стоять и фотографироваться, раздавать автографы. После финиша — пожалуйста. Я стараюсь никому особо не отказывать. А перед стартом я нацелена на гонку и мне не до автографов и фотографий», — сказала Непряева.

Лыжно-биатлонный комплекс в Казани должен был открыться еще в марте 2022 года. Летом вокруг комплекса возник скандал из-за проблем с асфальтовым покрытием трасс.

Наталья Непряева
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