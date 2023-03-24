Непряева: «Мне нравится состояние, когда после тяжелой тренировки чувствуешь, что организм полностью обессилен»

Российская лыжница Наталья Непряева рассказала о своим подходе к изнурительным тренировкам.

«Как видите, для меня нет проблем работать на разрыв аорты. Я уже очень много лет тренируюсь с Юрием Викторовичем [Бородавко], провела с ним основную часть своей карьеры. Мне такая методика подходит идеально, Юле не подошла, но это нормально. Все спортсмены разные. На каком-то этапе карьеры к нам просто приходит способность наслаждаться нагрузками, преодолением, болью. Это действительно в какой-то степени так. Причем не только у лыжников, а у большинства профессиональных спортсменов. Мне реально нравится состояние, когда ты пришел с тяжелой тренировки, чувствуешь, что организм полностью обессилен, и едва волочишь ноги на обед. В этом есть какой-то определенный внутренний кайф, что ли», — приводит RT слова Непряевой.

27-летняя лыжница является олимпийской чемпионкой в эстафете, трехкратным призером Олимпийских игр, а также трехкратным призером чемпионатов мира.