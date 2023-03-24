Непряева: «Когда Бородавко злой, лучше хорошо сделать тренировку и сторонкой уйти отдыхать»

Российская лыжница Наталья Непряева призналась, что быстро поняла, когда лучше не подходить к тренеру сборной России Юрию Бородавко.

«Нет, я просто достаточно быстро поняла, когда лучше не подходить к тренеру. Когда он злой. В этом случае лучше хорошо сделать тренировку и сторонкой, сторонкой уйти отдыхать. Конечно, у нас случаются разногласия, и достаточно часто. Но в связке «тренер — спортсмен» это нормально. Юрий Викторович — максималист, поэтому он всегда чем-то недоволен. Со своей стороны тоже не скажу, что у меня простой характер. Могу вспылить, но тренер, конечно, это сразу пресекает. На самом деле, должен быть баланс. Когда тебя постоянно только ругают, становится непросто сохранять мотивацию идти на тренировку», — цитирует Непряеву RT.

27-летняя лыжница является олимпийской чемпионкой в эстафете, трехкратным призером Олимпийских игр, а также трехкратным призером чемпионатов мира.