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Сегодня, 11:38

Никита Денисов — об Олимпиаде: «Если не поеду через 4 года, значит, поеду через 8 лет»

Алина Савинова
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Российский лыжник Никита Денисов высказался о шансах выступить на Олимпийских играх-2026.

— У тебя есть золото ЮЧМ, но пока ты остаешься сыном известного лыжника. Это обижает?

— Очень приятно, что про моего отца часто говорят, про его заслуги. Я очень горжусь своим отцом. Это меня ничуть не расстраивает, но хочется превзойти его достижения, — приводит Sport24 слова Денисова.

— Ты держишь в уме Олимпиаду-2026, но пока велика вероятность, что Россия там не выступит. Что думаешь об этом?

— Вообще непонятно, что будет завтра. Поэтому я пытаюсь не думать так далеко, просто тренируюсь и выполняю свою работу. Если не поеду через 4 года, значит, поеду через 8 лет.

В марте 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) отстранила российских и белорусских спортсменов от турниров под своей эгидой. В октябре отстранение было продлено до конца сезона-2022/23.

Источник: https://sport24.ru/news/lyzhi/2023-05-11-nikita-denisov-khochetsya-prevzoyti-dostizheniya-ottsa-yesli-ne-poyedu-na-olimpiadu-cherez-4-goda-poyedu-cherez-8-let
Никита Денисов
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