Нисканен победила в гонке с раздельным стартом на «Тур де Ски»

Финская лыжница Кертту Нисканен стала победительницей гонки с раздельным стартом в классическом стиле на этапе многодневки «Тур де Ски».

Она преодолела дистанцию в 10 км за 25 минут 48 секунд. Второй в гонке стала немецкая лыжница Виктория Карль (+6,7). Тройку лучших замкнула американка Джесси Диггинс (+10,7).

Сегодня в 17.00 по московскому времени пройдет мужская гонка с раздельным стартом на 10 км.

«Тур де Ски». Тоблах (Италия)

Женщины, 10 км, раздельный старт, классический стиль

1. Кертту Нисканен (Финляндия) — 25 минут 48 секунд

2. Виктория Карль (Германия) +6,7

3. Джесси Диггинс (США) +10,7

4. Рози Бреннан (США) +15,2

5. Катарина Хенниг (Германия) +29,0