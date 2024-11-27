Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 11:10

Нортуг может выступить на Олимпиаде-2026 под флагом Лихтенштейна

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Петтер Нортуг заявил о возможности выступления на Играх-2026 под флагом Лихтенштейна.

— Если я поеду на ОИ в следующем году, от какой страны, как ты думаешь, будет проще всего квалифицироваться? Лихтенштейн! Тогда, думаю, путь на ОИ-2026 возможен. Мне кажется, нам туда нужно. Лихтенштейн выглядит привлекательно. У них есть лыжная федерация. И знаете, кто тренирует сборную? Он взял медаль в марафоне в Сочи — Илья Черноусов. Он там тренер. Может быть, это шанс на следующую Олимпиаду. Лихтенштейн близок к Альпам. Это центр, если хочешь тренироваться. Быстро добираться до всего, чего угодно, — цитирует Нортуга TV2.

38-летний Нортуг — 2-кратный олимпийский чемпион, 14-кратный чемпион мира, дважды становился обладателем Кубка мира.

Петтер Нортуг

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Пресс-секретарь Пентагона подтвердил разрешение ВСУ на удары ATACMS
Под Красноярском задержан подозреваемый в гибели девушки в загоне со свиньями
Вратаря «Челмета» Щетилина сбил пьяный водитель в Челябинске
Владельцев собак оштрафуют за неправильный выгул. Что нужно знать
Расцарапанный от стресса Гвардиола, месяц без единой победы, карма за чужой «Золотой мяч»? Пять причин провала некогда грозного «Манчестер Сити»
Дзюба ответил Геничу на слова о «футбольной псине»
Сегодня
Вчера
Неделя