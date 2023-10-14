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Лыжные гонки

Сегодня, 13:36

Нортуг о сообщении с приглашением Большунова: «Я точно не отправлял»

Руслан Минаев
Александр Большунов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг ответил на заявление российского лыжника Александра Большунова о том, что один из норвежских лыжников пригласил его приехать.

«В любом случае, я точно не отправлял такое сообщение. Возможно, скоро найдется тот, кто напишет ему небольшое сообщение за кулисами, но ничего об этом не слышал. Да, я действительно так думаю. Это может быть одним из способов оказать некоторое давление на участников сложившейся ситуации», — цитирует Нортуга издание Nettavisen.

Норвежец добавил, что сомневается, что кто-то из его партнеров по сборной отправил сообщение Большунову.

37-летний Нортуг является двукратным олимпийским чемпионом, 13-кратным чемпионом мира, а также двукратным обладателем Кубка мира (в сезоне-2009/10 и 2012/13). О завершении карьеры он объявил в декабре 2018 года.

Александр Большунов
Петтер Нортуг
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