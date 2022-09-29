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Лыжные гонки

29 сентября, 15:43

Норвегия может бойкотировать лыжные соревнования в случае допуска к ним россиян

Алина Савинова

Глава комитета по лыжным гонкам Торбьорн Скогстад признался, что не исключает бойкота Норвегией Кубка мира по лыжным гонкам, если в соревнованиях примут участие российские спортсмены. Он отметил, что данный вопрос будет выноситься на обсуждение.

«Мы должны занять определенную позицию. Мы будем рады соревноваться со всеми, но для нас это важный вопрос и мы готовы далеко зайти. Трудно соревноваться с русскими, пока проходит спецоперация на Украине. Нам придется обсудить это. С этим связано много последствий. Мы несем ответственность за то, чтобы принять правильное решение», — приводит ABC Nyheter слова Скогстада.

Ранее, 28 сентября, стало известно, что представители Норвегии отказались участвовать в совещании FIS из-за приглашения на него российской делегации.

Источник: https://www.abcnyheter.no/nyheter/sport/2022/09/29/195874390/langrennstopp-apner-for-boikott-om-russland-tas-inn-i-varmen
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