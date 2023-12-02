Норвежец Гульберг выиграл раздельную гонку свободным стилем на этапе Кубка мира в Швеции

Норвежец Пол Гульберг стал первым в коньковой разделке на 10 км на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Йелливаре.

Второе и третье места также заняли представители Норвегии — Харальд Амундсен (+4,2 секунды) и Ивер Тильхейм соответственно (+5,1).

Этап Кубка мира в Йелливаре проходит со 2 по 3 декабря.

Кубок мира по лыжным гонкам

2-й этап, Йелливаре (Швеция)

Мужчины. Топ-10. 10 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Пол Гульберг (Норвегия) — 21.56,7

2. Харальд Амундсен (Норвегия) — 4,2

3. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия) — 5,1

4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 5,9

5. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 6,4

6. Дидрик Тенсет (Новегия) — 7,2

7. Ян Томас Йенссен (Норвегия) — 8,3

8. Мика Фермойлен (Австрия) — 11,1

9. Михал Новак (Чехия) — 11,6

10. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) — 14,4