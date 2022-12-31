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Сегодня, 17:36

Норвежец Клебо выиграл мужской спринт свободным стилем на «Тур де Ски»

Иван Шитик
Корреспондент
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На стартовавшем в Швейцарии этапе «Тур де Ски» прошел мужской спринт свободным стилем.

Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, который опередил на 0,18 секунды итальянца Федерико Пеллегрино.

Третье место занял еще один норвежец — Синдре Бьернестад Скар.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Валь-Мюстаир, Швейцария

Мужчины

Спринт, свободный стиль

Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.00,98

2. Федерико Пеллегрино (Италия) — отставание 0,18 секунды

3. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) — 2,19

4. Михал Новак (Чехия) — 3,39

5. Ришар Жув (Франция) — 3,41

6. Люка Шанава (Франция) — 28,66

Йоханнес Клебо
Синдре Бьернестад Скар
Федерико Пеллегрино
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Швейцарка Фендрих выиграла женский спринт свободным стилем на «Тур де Ски»