Норвежский лыжник Клебо заразился коронавирусом

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо сообщил, что заразился коронавирусом.

«Сегодня мне поставили диагноз «коронавирус». Я не прикован к постели, но и не здоров. Я не тренировался с воскресенья, когда почувствовал, что нахожусь не в самом лучшем состоянии. Теперь я надеюсь, что вернусь в строй как можно скорее», — цитирует Клебо VG.

27-летний норвежец пять раз становился чемпионом Олимпийских игр, девять раз выигрывал чемпионат мира и трижды — многодневную гонку «Тур де Ски». Также Клебо является четырехкратным обладателем Кубка мира и рекордсменом среди мужчин по количеству побед в рамках ежегодного соревнования по лыжным гонкам под эгидой FIS за всю историю (60).

Первый этап Кубка мира сезона-2023/24 пройдет с 24 по 26 ноября в финской Руке. Российские лыжники отстранены от соревнований.