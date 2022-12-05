Норвежский лыжник Синдре Бьернестад Скар рассказал, что думает словах журналиста Дмитрия Губерниева. Комментатор считает: спортсмены сборной Норвегии не переживают по поводу отсутствия россиян на международных стартах.

«Нет смысла комментировать то, что говорит такой идиот. Это за кадром. Конечно, нам бы хотелось, чтобы русские были здесь, на Кубке мира, но правильно, что они сейчас не участвуют. Никто не считает забавным то, что побеждают одни норвежцы. Русские изменяют смысл слов, в их фразах нет ни слова правды», — цитирует Скара Nettavisen.

Российские спортсмены отстранены от участия в междунрародных соревнованиях из-за ситуации на Украине.