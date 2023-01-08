Йоханнес Клебо — о победе в «Тур де Ски»: «Все было настолько идеально, насколько это вообще возможно»

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о победе в многодневке «Тур де Ски».

«Это большая победа! Конечно, трасса тяжелая, но было весело. Я будто был на войне эти семь дней. Хорошо, что все именно так закончилось. Все было настолько идеально, насколько это вообще возможно», — приводит TV2 слова Клебо.

Клебо победил в общем зачете «Тур де Ски» третий раз в своей карьере, ранее он становился победителем в сезонах-2018/19 и 2021/22.

«Тур де Ски» проходил с 31 декабря в Швейцарии, Германии и Италии.