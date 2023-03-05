0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 13:19

Норвежский журналист заявил, что «русских патриотов» Большунова и Степанову не вернут в мировые лыжи

Алина Савинова
Telegram Дзен

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт высказался о возможном возвращении российских лыжников в международные турниры.

«Не согласен ни с чьим мнением о том, что Россию допустят на международные турниры в следующем году. FIS и Йохан Элиаш, в частности, хотели бы вернуть Россию как можно скорее, замаскировав ее под нейтральным флагом, но, думаю, что протесты и сопротивление со стороны многих стран будут слишком сильными. Больше всего негатива и сопротивления будет в отношении «русских патриотов» Большунова и Степановой. Вряд ли они будут соревноваться на международном уровне в следующем сезоне. Таким же будет результат планов МОК по включению российских спортсменов в Париж в 2024-м году. Так что никаких российских спортсменов даже под нейтральным флагом в следующем году мы не увидим», — приводит Sport24 слова журналиста.

В марте 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских и белорусских атлетов от участия в международных соревнованиях. В октябре организация продлила отстранение на сезон-2022/23.

Источник: https://sport24.ru/news/lyzhi/2023-03-05-norvezhskiy-zhurnalist-rossiyu-poka-ne-vernut-v-mirovyye-lyzhi-osobenno-russkikh-patriotov-bolshunova-i-stepanovu
Александр Большунов
Вероника Степанова
18
Обсудить
Читайте также
Капризова не остановить! Он в одиночку тащит «Миннесоту» в плей-офф
«Теперь ван дер Сар будет правильно произносить фамилию «Кечинов»!» 25 лет назад красно-черный «Спартак» нокаутировал «Аякс»
В Польше сожгли предназначавшуюся Украине машину скорой помощи
Стало известно о подозрении на повторное начало сепсиса у Костомарова
СМИ сообщили о давлении Байдена на страны Балтии из-за их отношения к России
СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области Украины
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Устюгов: «Если хорошее предложение поступит, то я скажу: «Пока лыжные гонки!»

Устюгов: «Будем отдыхать и готовиться к чемпионату России. Главное, чтобы настроение осталось!»