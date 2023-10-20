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Сегодня, 17:40

Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова скончалась в возрасте 58 лет

Руслан Минаев
Анфиса Резцова.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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Советская и российская лыжница и биатлонистка Анфиса Резцова скончалась в возрасте 58 лет. Известно, что спортсменки не стало 19 октября.

«Анфиса Анатольевна скончалась вчера вечером в реанимации, не приходя в сознание, — цитирует ТАСС мужа спортсменки Леонида Резцова. — О случившемся мы узнали только сегодня, все документы мы получим завтра — ни с реанимацией, ни с патологоанатомом мы не связывались. Госпитализирована она была 15 числа».

Резцова является олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам в эстафете 4х5 км в Калгари-1988, а также серебряным призером Калгари-1988 на дистанции 20 км.

На ее счету 3 золота и 2 серебра на чемпионатах мира.

В биатлоне она дважды выигрывала золото на Олимпийских играх в 1992 и 1994 годах.

Анфиса Резцова
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