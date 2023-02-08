Олимпийская чемпионка Чепалова рассказала о жизни на Севере

Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова в интервью «СЭ» высказалась о жизни и занятиях спортом на Севере России. Чепалова проживает в 230-тысячном Сыктывкаре.

— Нравится здесь жить? Я со многими в Коми говорил, и настроение у многих, если честно, «пора валить».

— Если брать Сыктывкар, он развивается, но маленькими шажочками. Все отсюда все равно не уедут. Пусть он развивается медленно, чем станет мегаполисом и люди испортятся. Здесь они отличаются, больше похоже на атмосферу в деревне. Поэтому да, мне очень комфортно и нравится. Все доступно, в десяти минутах.

Ну и для занятий лыжными гонками здесь точно есть перспектива. Хотя базой можно назвать только одно место — комплекс Раисы Сметаниной, где мы находимся. В городе полноценной базы, по сути, нет, я сама узнала об этом недавно. Ситуация сдвинулась с мертвой точки, но пока так.

— Это как? Коми же столица лыж вроде бы.

— В Сыктывкаре есть «Динамо», трасса есть, но пока вся детская база — это старый двухэтажный деревянный дом. Инвентарь в нем какой-то есть, но что может там поместиться? А это большая лыжная республика, если подумать. Слава богу, под новую базу выделена земля, она в проекте, нынешние трассы готовят ежедневно. Но городу нужно место для занятий лыжами, потому что туда бы ездили дети из всех школ. Если родитель безбашенный, он будет возить ребенка и днем и ночью за город. А вообще в Сыктывкаре рассуждают так: если до места больше 10 минут, это уже край, очень далеко. Ты говоришь родителям: «А что делать московским детям, питерским, которые по полтора часа на электричке едут? А здесь вы 20 минут на автобусе не можете доехать». Опасения родителей понятны — «я его вечером одного не отправлю», но все же.

— А у вас есть с этим проблемы? Могут на улице подойти гопники?

— Да мне кажется, в любом городе родитель будет опасаться отправлять ребенка одного.