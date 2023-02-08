Чепалова о Губерниеве: «Его подход допустим»

Сегодня, 14:30
Трехкратная олимпийская чемпионка, советник президента ФЛГР Юлия Чепалова в интервью «СЭ» рассказала о своем отношении к деятельности спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, с которым у Елены Вяльбе давний конфликт.
— Давайте тут фамилия Губерниева прозвучит. Это же тоже подход, как раз для шоу.
— Отчасти это допустимый подход, да. Для развития что-то надо делать. Не знаем, что сделать? Давайте хоть что-нибудь сделаем!
— Но с Еленой Валерьевной у них конфликт. Может, им помириться уже?
— У них свои тараканы, они сами разберутся. Я уверена, Елена Валерьевна найдет выход, и все будет нормально. Если чем могу — я помогу, — сказала Чепалова.