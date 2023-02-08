Чепалова о развитии лыж в России: «Есть всего несколько центров, остальные облизываются»

Трехкратная олимпийская чемпионка, советник президента ФЛГР Юлия Чепалова в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о развитии лыж в России.

— Вы не так часто публично говорите о лыжах, но я читал, что помогаете людям. С инвентарем, снегоходами даже.

— А зачем постоянно говорить? Я не понимаю этого. Да, в Хабаровске по мере возможностей помогаю спортшколам. Выбили строительство большого лыжного комплекса. Я уехала из края в 17 лет, и вот недавно приехала — получается, через 30 лет — и поняла, что все как было, так и осталось. Есть трасса, но стадиона как такового нет. Смотрю — стоит военная палатка брезентовая.

— Зачем?

— Там дети переодеваются! О каких результатах можно говорить, когда нет условий? Если мы хотим развивать спорт, нам надо показать, куда люди приедут. Когда я бегала, представим, ко мне подходят и говорят: «Чемпионат России в Хабаровске». Я бы ответила: «И? Я туда не поеду». Смысл мне тратить время, если я знаю, что там ничего нет?

— Лыжники обращают внимание на условия, когда думают, в каком турнире участвовать, не только на статус?

— Конечно, любой человек будет смотреть. Моя задача — создать условия для детей, чтобы они тренировались в своем регионе. Это проблема для всей страны — у нас вообще не так много мест, где можно проводить соревнования. И мы обсуждали это с Еленой Валерьевной [Вяльбе], когда она приезжала сюда на этап Кубка России.

— Но выступаем же мы неплохо. Обыватели спросят: а как Большунов и другие тогда выигрывают, если все так плохо?

— Я не говорю, что плохо. Просто у нас есть всего несколько центров по стране, где развиваются лыжи. Все остальные облизываются, но не развиваются, — сказала Чепалова.