Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Ступак рассказала об ожиданиях от нового сезона

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак рассказала о подготовке к новому сезону.

«За два десятка лет, что я в спорте, я впервые не думаю о зиме, как она пройдет, какие места буду занимать и так далее. Для меня эта схема больше не работает. Я живу, люблю, дышу, кому-то даже дарю классные эмоции. Я хорошо тренируюсь, а значит, выполняю свою работу с удовольствием. С удовольствием, ребята», — рассказала Ступак в соцсетях.