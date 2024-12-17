Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 18:10

Олимпийская чемпионка Сметанина переведена на лечение в Санкт-Петербург

Telegram Дзен

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина, перенесшая обширный инсульт, переведена на лечение в медицинский центр имени Алмазова в Санкт-Петербурге, сообщает в своем Telegram-канале президент Федерации лыжных гонок Республики Коми Руслан Семенюк.

15 декабря Семенюк сообщал, что известная лыжница находится в реанимации Коми республиканской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии, без сознания, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. В тот же день родной брат спортсменки Федор Сметанин сообщал ТАСС, что у Сметаниной парализована правая часть тела, она «в сознании, открывает глаза, ест, но не разговаривает».

Раиса Сметанина. Легендарная лыжница Раиса Сметанина попала в реанимацию. У нее был инсульт

Раисе Сметаниной 72 года. Помимо четырех золотых медалей, в ее активе пять серебряных и одна бронзовая награда Олимпийских игр. Также Сметанина завоевала по четыре золотые, серебряные и бронзовые медали чемпионатов мира.

Источник: ТАСС
1
Раиса Сметанина
Читайте также
В МИДе назвали разоблачения генерала Кириллова угрожающими для противников РФ
Трамп хочет мира, а ЕС — усилить поддержку Украины. Что пишут СМИ
В Госдуме предложили штрафовать россиян за дарение алкоголя
Станкович в Сербии попал в скандал. Что происходит в «Спартаке» 17-12-2024
Нападающий «Локомотива» Воробьев выложил фото с убитыми зайцами
Американский хоккеист Уитни призвал допустить сборную России до Олимпиады
Сегодня
Вчера
Неделя