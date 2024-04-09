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Сегодня, 12:13

Олимпийская чемпионка Сорина перенесла операцию

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Егор Сорин, тренер сборной России и муж лыжницы Татьяны Сориной, сообщил, что его супруга перенесла операцию.

По его словам, 29-летняя спортсменка позже сама расскажет об операции и возвращении после родов. Ей провели операцию в понедельник, 8 апреля.

«Профессиональный спорт требует пристального внимания к своему организму, особенно девушкам. Двое родов не прошли бесследно для организма и для возвращения к полноценному тренировочному процессу Татьяне Сориной потребовалась операция», — написал Сорин в своем Telegram-канале.

Сорина завоевала золото в эстафете 4?5 км на зимних Играх-2022 в Пекине. 28-летняя спортсменка также становилась вице-чемпионкой чемпионата мира-2021в Оберстдорфе.

Источник: Telegram-канал Егора Сорина
Егор Сорин
Татьяна Сорина
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