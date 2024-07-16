Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 17:12

Олимпийская чемпионка Ступак сделала заявление после ухода из сборной России

Юлия Ступак.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Олимпийская чемпионка-2022 в составе эстафетной команды Юлия Ступак рассказала о своем решении покинуть сборную России.

29-летняя спортсменка в конце апреля сообщила, что будет готовиться к новому сезону по индивидуальному плану.

«Я не закончила карьеру, но вышла из состава сборной по собственному желанию. Я тренируюсь в очень свободном режиме. Мне 29. Я сейчас, как слепой котенок, учусь всему заново.

Если я напишу книгу когда-нибудь, я обязательно уделю внимание тому, как сложно мне было принять решение покинуть команду. Невероятно сложно, но желание жить по сердцу оказалось превыше. И я столько раз слышала, что совершила ошибку, вы не представляете. Время покажет, идем дальше», — написала Ступак в социальных сетях.

 
Карим Халили, Юлия Ступак и&nbsp;Сергей Устюгов. Биатлонисты и лыжники бросают сборную ради внутреннего комфорта. Причины ухода звезд на самоподготовку

В минувшем сезоне Ступак заняла 39-е место в общем зачете Кубка России. Помимо золота Игр в Пекине на счету лыжницы три олимпийские бронзовые медали, а также два серебра и одна бронза чемпионатов мира.

Российские спортсмены отстранены от международных турниров под эгидой FIS с первой половины 2022 года.

Сборная России по лыжным гонкам
Юлия Ступак
3
Обсудить
Читайте также
Селин Дион диагностировали синдром мышечной скованности
Рудковская: «Жизнь научила, большую спонсорскую поддержку в академии уже не даем»
Долг Ивлеевой перед Федеральной налоговой службой вырос вдвое
Жуткая давка у арены, травма разрыдавшегося Месси и чемпионский нокаут от Лаутаро. Что случилось в финале Кубка Америки-2024
Расстрел «Азовом» российского военного. Детали
Лавров заявил о готовности РФ искать баланс интересов для урегулирования на Украине
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Лыжник Устюгов не примет участия в финальном этапе Кубка России по лыжероллерам