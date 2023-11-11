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Допинг

Сегодня, 19:30

Легков — о скандинавах, принимающих препараты против астмы: «Какая разницы? Если кто-то виновен, его забанят»

Легков не стал критиковать скандинавских лыжников за прием противоастматических препаратов
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам и телекомментатор Александр Легков в интервью «СЭ» не стал критиковать скандинавских лыжников за прием противоастматических препаратов.

— Шарлотт Калла опубликовала книгу с сильными признаниями — мол, и она употребляла противоастматические препараты, держа это в секрете от напарниц по команде. Получается, норвежцы самые честные? Они не скрывают хотя бы.

— В книгах вообще мы много нового узнаем — Бьорген тоже достаточно интересного рассказала. Но по сути только разговоры, все поговорили и забыли. А они свои биографии продают. Я вообще спокойно отношусь к таким историям. Ну сказала и сказала. Дмитрий Губерниев недавно высказался: ему Юстина Ковальчик рассказывала, как они все пшикают в себя, когда переодеваются. Мол, она это видела, хотя у нас не хоккей, у каждой команды своя вакс-кабина, раздевалка. Разве что перед стартом они это делали.

— Просто не вызывает ли это обиду у тех, кто с ней соревновался?

— Мы же не знаем, какие препараты принимала Калла. Есть тот же пульмикорт, который детям выписывают от кашля. Очень много нюансов, не готов обсуждать.

— У вас тут какая-то очень взвешенная позиция. Чиновники предпочитают говорить про допинг и терапевтические исключения — мол, норвежцы-астматики и так далее.

— А какая разница? Мы бегали, спортсменов было очень большое количество. Каждый бегал по-своему, ты за всеми не уследишь. Если кто-то виновен, его просто забанят со временем. Это все конкретно проверяется. Я никогда не смотрел, кто что делает, а смотрел на себя и сам старался их обыграть. Я показываю все на лыжне, а кто там что делает вне ее — не моя история. И желания ей заниматься никакого.

Александр Легков. «В Эстонии на средний палец ответил целой рукой — потом писали: послал всю страну». Истории от Легкова
Александр Легков
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