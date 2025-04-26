Легков: «Как только мы вернемся, медали в лыжах останутся! Это наш родной вид спорта»

Олимпийский чемпион Александр Легков в разговоре с «СЭ» оценил уровень лыжных гонок в России.

«Наш уровень не поменялся. Мы не можем его сравнивать с международным, потому что нас там не было. Но по факту я точно всегда знаю и уверен, что лыжные гонки для нас — вид спорта с историей. Ни одних Олимпийских игр без наших спортсменов без медалей не было. Да, сейчас сложная ситуация из-за того, что мы не выезжаем на международные старты. Но как только мы вернемся, медали останутся, потому что этот вид спорта — наш, родной. Страна огромная, снега очень много! Большинство лучших у нас в стране», — сказал Легков «СЭ».

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований большинством международных спортивных организаций в 2022 году.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д`Ампеццо.