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Лыжные гонки

Сегодня, 19:00

Легков: «Дуэль взглядов Большунова и Устюгова? Это будет интересно»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам и телекомментатор Александр Легков в интервью «СЭ» выразил свое отношение к предложению Вероники Степановой проводить дуэли взглядов между лыжниками перед стартом гонок.

— В дуэль взглядов Большунова и Устюгова как-то не верится — недавно озвучили такую идею.

— Но, если до этого дойдет, будет же интересно, так? Хотя они уже в Красногорске посмотрели друг на друга. Тут есть противостояние, и, если к ней добавят дуэль взглядов, почему нет? Посмотрим, куда приведет нас лыжный спорт. Помимо гонок есть другие моменты, которые стоит раскручивать. Главное, чтобы это пошло и начало нравиться самим спортсменам и зрителям, не вызывало неприятия. Я бегал в другое время, — сказал Легков.

Александр Легков. «В Эстонии на средний палец ответил целой рукой — потом писали: послал всю страну». Истории от Легкова

Александр Большунов
Александр Легков
Вероника Степанова
Сергей Устюгов
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