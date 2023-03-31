Спицов рассказал, как подарил супруге автомобиль: «Такая в России только одна»

Олимпийский чемпион Денис Спицов рассказал, как подарил своей супруге Ксении автомобиль.

«Я давно вынашивал такую идею: купить машину, обклеить ее пленкой и подарить Ксюше. Долго ждали саму машину, потом пленку из Германии. В общем, пока ждали, прошел Новый год, и в итоге практически на день рождения жены и на годик дочке получилось сделать такой подарок. Я хотел просто сделать подарок, не старался к чему-то приурочить. Просто так получилось. Да и свою машину, которую подарили за Олимпиаду, мы давно хотели поменять — с рождением дочери она стала маловата. В общем, все сошлось. В таком цвете машина в России одна», — цитирует лыжника «Чемпионат».

26-летний Спицов является олимпийским чемпионом Пекина-2022 в эстафете, а также серебряным и бронзовым чемпионом Олимпиады в Пхенчхане-2018.