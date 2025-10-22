Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Большунов готовится к новому сезону в обычном режиме

Александр Большунов — старший, отец трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, рассказал, что спортсмен готовится к новому сезону в стандартном режиме.

«Все слава богу у него. Всему верить тоже не стоит. Все у него в обычном режиме», — цитирует отца спортсмена ТАСС.

Ранее австрийский лыжник Мика Фермойлен заявил, что Большунов находится не в лучшей форме.

21 октября Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда решил не допускать российских спортсменов до своих соревнований. Российские лыжники не смогут участвовать в квалификации к Олимпиаде 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.