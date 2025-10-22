Видео
Лыжные гонки

22 октября, 10:59

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Большунов готовится к новому сезону в обычном режиме

Александр Большунов — старший, отец трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, рассказал, что спортсмен готовится к новому сезону в стандартном режиме.

«Все слава богу у него. Всему верить тоже не стоит. Все у него в обычном режиме», — цитирует отца спортсмена ТАСС.

Ранее австрийский лыжник Мика Фермойлен заявил, что Большунов находится не в лучшей форме.

Александр Большунов.«Тяжело дышит и выглядит не очень хорошо». Австрийский лыжник пожалел Большунова

21 октября Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда решил не допускать российских спортсменов до своих соревнований. Российские лыжники не смогут участвовать в квалификации к Олимпиаде 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Источник: ТАСС
4

  • marchela13

    Вот для меня как раз то русский язык родной. А что не так то,обьясни. Или тебе ближе Mike,хотя по русски это МИША-умник.

    22.10.2025

  • Фирсыч

    Марчела, русский язык не родной?

    22.10.2025

  • marchela13

    Ты случайно ни брат заечьего острова? Большунов тебе что в борщ насрал? Или бабу тв отимел. Лучше займись депутатами.

    22.10.2025

  • _Mike N_

    «Все слава богу у него. Всему верить тоже не стоит. Все у него в обычном режиме, вместо Олимпиады в Италии поедет в Ханты-Мансийск», — цитирует отца спортсмена ТАСС. :laughing::laughing::laughing:

    22.10.2025

    Александр Большунов
    Сборная России по лыжным гонкам
