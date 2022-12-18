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Сегодня, 15:36

Олимпийский чемпион Скобов: «Без наших спортсменов Кубок мира — это как первенство бани»

Олимпийский чемпион Скобов считает, что без россиян Кубок мира является «первенством бани»
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Юрий Скобов поделился мнением об отстранении российских спортсменов от международных стартов.

— Все знают абсолютно, что победители гонок Кубка мира без наших спортсменов — это не чемпионы. Вот когда наших обыграют... Хотя еще неизвестно, кто бы из них выиграл. Думаю, что наши бы победили 100 процентов. Без нас это примерно как первенство бани, — сказал Скобов.

В феврале 2022 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в международных соревнованиях. 9 декабря этого года МОК продлил рекомендации отстранять российских спортсменов от международных соревнований.

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