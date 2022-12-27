Устюгов рассказал о жестком столкновении с Большуновым: «После падения он ругался на меня»

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов прокомментировал столкновение с трехкратным победителем Олимпийских игр Александром Большуновым в коньковом спринте на этапе Кубка России в Красногорске.

«Сегодня пытался работать чуть пожестче, в пределах правил. Но я дальний поворот всегда по большому радиусу проходил. В первый раз, когда мы зашли с Александром в поворот, попытался его ножкой чуть-чуть подбодрить, чтобы он пошире встал, но он немного меня не понял. Я шел по своей траектории, и получилось так, что мы завалились. Был контакт лыж, а может, и ботинок. Это все произошло так быстро, что я до сих пор не понял. Надо посмотреть повтор, спросить Саню. Но когда мы упали, он ругался на меня. Надеюсь, все было в пределах правил, потому что умышленно я этого делать не хотел», — сказал Устюгов после гонки.

Устюгов и Большунов столкнулись в полуфинальном забеге конькового спринта на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске. Спортсмены упали на спуске и не прошли в финал гонки.