Олимпийскую чемпионку Олюнину похоронят 22 ноября

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что церемония прощания с олимпийской чемпионкой Алевтиной Олюниной состоится 22 ноября.

«Отпевание и похороны пройдут 22 ноября», — цитирует Вяльбе ТАСС. Они состоятся в Костромской области.

Олюниной было 83 года. В 1972 году она выиграла золото Олимпийских игр в эстафете 3x5 километров. На этих же Играх спортсменка завоевала серебряную медаль в гонке на дистанции 10 километров. Олюнина дважды выигрывала чемпионат мира и девять раз — чемпионат СССР.