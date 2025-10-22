Отец Большунова: «Все спортсмены идут к одной мечте. На данный момент она недосягаема из-за недопуска»

Отец трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова Александр Большунов — старший отметил, чтос спортсмен решит сам вопрос по продолжению карьеры после недопуска FIS россиян до международных соревнований.

«Это все вопросы [по карьере] к нему, только он на них может ответить. Все спортсмены идут к одной мечте. На данный момент она недосягаема из-за недопуска, и ничего другого не следовало тут ожидать», — приводит ТАСС слова Большунова-старшего.

21 октября FIS сообщила о недопуске россиян к соревнованиям олимпийского сезона.

Ранее появилась информация о том, что Норвегия и другие скандинавские страны выступили против возвращения российских лыжников на международные соревнования. Сообщалось, что норвежцы выразили готовность бойкотировать соревнования в случае участия россиян.

Российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой FIS с марта 2022 года.