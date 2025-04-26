Отец Большунова об уничтожении дома: «Из пострадавших — моя душа»

Отец трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова Александр Большунов-старший в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об уничтожении его дома в Брянской области.

«Дом уничтожен. Попали в центр и все выгорело. Меня там не было. Обошлось без пострадавших — только душа моя. То, что дома никого не было счастливая случайность? Не хочу об этом говорить, уже один раз бог меня спас от прилета около дома...Дайте немного душевного спокойствия», — сказал Большунов-старший «СЭ».

Семья спортсмена проживала в селе Подывотье Севского района Брянской области.