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Сегодня, 12:05

Отец Большунова об уничтожении дома: «Из пострадавших — моя душа»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Отец трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова Александр Большунов-старший в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об уничтожении его дома в Брянской области.

«Дом уничтожен. Попали в центр и все выгорело. Меня там не было. Обошлось без пострадавших — только душа моя. То, что дома никого не было счастливая случайность? Не хочу об этом говорить, уже один раз бог меня спас от прилета около дома...Дайте немного душевного спокойствия», — сказал Большунов-старший «СЭ».

Семья спортсмена проживала в селе Подывотье Севского района Брянской области.

Александр Большунов
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