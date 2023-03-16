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Лыжные гонки

Сегодня, 21:10

Панкратов заявил, что Клебо может проиграть только сам себе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Член сборной команды России по лыжным гонкам на Олимпиаде в Турине Николай Панкратов рассказал, кто главный конкурент у норвежца Йоханнеса Клебо на Кубке Мира в Швеции.

«Не стоит ждать каких-то чудес в Фалуне. В принципе все предсказуемо еще с начала сезона. У Клебо лыжи лучше всех. Да, вначале Голберг пытался навязать борьбу, но равных Йоханнесу нет. Хочется верить, что шведы у себя дома выступят на максимуме, но если и Клебо проиграет, то только себе», — приводит слова Панкратова Legalbet.

С 17 по 19 марта в Фалуне (Швеция) пройдет 13-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023.

В общем зачете Кубка мира лидирует норвежец Йоханнес Клебо — 2158 очков, второй — его соотечественник Пол Голберг с 1934 очками, и замыкает тройку итальянец Федерико Пелегрино — 1329 очков.

Источник: https://legalbet.ru/news/pankratov-klebo-mozhet-proigrat-tolko-sam-sebe/
Йоханнес Клебо
Николай ПАНКРАТОВ
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