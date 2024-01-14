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Сегодня, 12:39

Пантрина — о победе в скиатлоне: «Упала после финиша без сил — даже подняться не могла»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российская лыжница Елизавета Пантрина прокомментировала свое выступление в скиатлоне на пятом этапе Кубка России в Казани.

«С самого начала старта в первый подъем я почувствовала, что сегодня самочувствие есть и я могу быть в топ-3. Когда переодели лыжи на коньковые, чувствовала, что силы есть и нужно продолжать бороться. Первый круг прошла лидером, на втором в подъеме я чуть-чуть сбавила темп, почувствовала небольшую усталость, но на третий круг коньковой дистанции настраивалась, что надо выкладываться на максимум.

В последний самый длинный подъем мы с девочками шли в высоком темпе, но я чувствовала, что чуть-чуть замерзла, было тяжело. К счастью, мои спринтерские качества меня не подвели. После выхода с подъема на равнине девчонки начали сбавлять, я это увидела. После этого я на адреналине ехала, потому что понимала, что скоро финиш, просто выкладывалась на максимум.

Когда до финиша 100 метров и ты видишь соперниц, какая-то кнопка внутри включается. Ты просто отдаешь все, что у тебя есть. Я сегодня показала свой максимум. После финиша я упала и у меня не было никаких сил. Я даже подняться не могла. У меня тряслись руки и ноги, в глазах было так мутно. Такого состояния у меня давно не было. Но я довольна гонкой», — сказала Пантрина.

Елизавета заняла на этих соревнованиях первое место, второй стала Анастасия Кулешова, третьей — Алина Пеклецова.

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