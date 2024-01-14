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Лыжные гонки

Сегодня, 11:20

Пантрина выиграла скиатлон на этапе Кубка России, опередив Кулешову на 0,1 секунды

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Лыжница Елизавета Пантрина заняла первое место в скиатлоне на пятом этапе Кубка России, который проходит в Мирном.

Она преодолела дистанцию 20 км за 57 минут 03,4 секунды.

Второй пришла Анастасия Кулешова, отставшая от лидера на 0,1 секунды. Тройку призеров замкнула Алина Пеклецова (+0,5).

Сегодня, 14 января, состоится мужской скиатлон на 20 км. Начало — в 12.30 мск.

Кубок России, пятый этап. Мирный

Скиатлон 10+10 км

Женщины

1. Елизавета Пантрина — 57 минуты 03,4 секунды

2. Анастасия Кулешова +0,1

3. Алина Пеклецова +0,5

Сборная России по лыжным гонкам
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