Пантрина выиграла скиатлон на этапе Кубка России, опередив Кулешову на 0,1 секунды

Сегодня, 11:20
Лыжница Елизавета Пантрина заняла первое место в скиатлоне на пятом этапе Кубка России, который проходит в Мирном.
Она преодолела дистанцию 20 км за 57 минут 03,4 секунды.
Второй пришла Анастасия Кулешова, отставшая от лидера на 0,1 секунды. Тройку призеров замкнула Алина Пеклецова (+0,5).
Сегодня, 14 января, состоится мужской скиатлон на 20 км. Начало — в 12.30 мск.
Кубок России, пятый этап. Мирный
Скиатлон 10+10 км
Женщины
1. Елизавета Пантрина — 57 минуты 03,4 секунды
2. Анастасия Кулешова +0,1
3. Алина Пеклецова +0,5