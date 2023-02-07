Панжинский объяснил, почему FIS не спешит возвращать россиян на международные старты

Призер Олимпийских игр, член исполкома Международной федерации лыжного спорта (FIS) Александр Панжинский рассказал о слабой позиции международных федераций во взаимоотношения с МОК.

«В видах спорта, где Олимпийские игры — самый значимый старт, федерации очень зависимы от мнения МОК, — объяснил «СЭ» Панжинский. — Еще на весеннем исполкоме, почти год назад, было принято решение об уравнивании дистанций у мужчин и женщин. Это позиция гендерного равенства МОК. Я голосовал против. На ЧМ будут действовать еще старые правила, но на этапах Кубка мира после ЧМ впервые все дистанции у мужчин и женщин будут одинаковые. Для развития лыжных гонок это откровенно плохой ход. Комментируя эту ситуацию, в FIS прямо говорят: мы не хотим ругаться с МОК, противоречить им. Они рекомендуют, мы принимаем их точку зрения — иначе у наших видов спорта будут проблемы, могут отнять определенное количество олимпийских комплектов медалей. То есть, рекомендации МОК приравниваются к приказу.

При этом в неофициальных разговорах у них совсем другая риторика. Они говорят, что наши мужья, жены, сваты, тещи, устроены во всех международных федерациях, и если мы в FIS выступим за Россию — всех наших родственников попросят освободить свои посты. А у нас кредиты, дома, полная зависимость от работы».

В марте 2022 года FIS отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях до конца сезона-2021/22. В октябре прошлого года отстранение было продлено до конца сезона-2022/23.