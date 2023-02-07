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Лыжные гонки

Сегодня, 08:45

Панжинский — о столкновении Большунова и Устюгова: «Через призму СМИ конфликт становится острее»

Тимур Ганеев
Корреспондент
Сергей Устюгов и Александр Большунов.
Фото Global Look Press
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Призер Олимпийских игр, член исполкома FIS Александр Панжинский в интервью «СЭ» прокомментировал конфликт между лидерами сборной России по лыжным гонкам Александром Большуновым и Сергеем Устюговым.

— На этапе Кубка России в Красногорске случилось столкновение Большунова и Устюгова. Как думаете, у них реально серьезный конфликт?

— Мне кажется, что он не такой серьезный, как об этом пишут в СМИ. История немного раздута журналистами. Но не стоит забывать, что сами спортсмены — живые люди и могут читать все это. И когда им из каждого утюга напоминают про конфликт, то какие-то слова могут восприниматься болезненнее. Или в заголовок будет вынесена чуть-чуть переделанная, более жесткая цитата, которая звучит обиднее. Из-за этого внутри накапливается недовольство и неприязнь. Через призму СМИ конфликт становится острее.

— А что вы лично думаете об этой истории?

— Для популяризации лыжных гонок это неплохо. Столкновения, особенно история с мешками... Для личных отношений лидеров сборной — не очень. Надеюсь, что парни разберутся и договорятся между собой, тренеры подскажут. Если конфликт обострится, то вмешается Елена Валерьевна [Вяльбе].

— В вашей карьере были такие серьезные зарубы с партнерами по сборной?

— Были. В целом это нормально, особенно в спринтерских гонках, где контактная борьба происходит часто.

Устюгов и Большунов столкнулись в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске. Из-за падения оба лыжника не попали в финал турнира, а Большунов поранил лицо и получил легкое сотрясение мозга.

Александр Панжинский. «Для многих международных федераций рекомендации МОК приравниваются к приказу»
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Александр Панжинский
Сергей Устюгов
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Панжинский рассказал, какие виды спорта в приоритете у FIS. Это не лыжные гонки