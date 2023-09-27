Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 08:15

Панжинский: «Люди приехали на Берлинский марафон соревноваться. Им неинтересна политика»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Александр Панжинский.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Серебряный призер Олимпиады по лыжным гонкам Александр Панжинский рассказал «СЭ», что не встретил на Берлинском марафоне косых взглядов от участников из других стран.

— Были ли какие-то вопросы и претензии к вам от других участников?

— Когда в первый раз меня кто-то спросил, откуда я приехал, то, наслушавшись какой-то пропаганды, что нас не любят, с опаской говорил, что я из России. Но с каждым разом это говорил все увереннее. Не было ни единого косого взгляда, ни осуждения. Все без проблем воспринимали информацию, что я русский, и продолжали дальше общаться. Негатива я не увидел, и, соответственно, никаких неприятных инцидентов не было. Единственный инцидент был не связан с политикой: экоактивисты вылили краску через 300 метров после старта. Мне тогда удалось избежать падения или сбоя темпа, вовремя выскочили волонтеры.

— На политические темы общались с другими?

— Нет. Мне нравится, что люди приехали, чтобы пробежать марафон, посоревноваться и получить удовольствие. Им неинтересна политика. С братом мы тоже сильно не поднимали эту тему. Он рассказывал, что в Канаде (брат Евгений Панжинский живет в Ванкувере. — Прим. «СЭ») в основном по новостям крутят про обострившиеся отношения между Канадой и Индией, а тема с Украиной стоит не во главе. Не думаю, что всем в мире она интересна. Многие уже просто устали от напряженной ситуации, которая влияет на рост цен. Все ждут, когда это закончится. В остальном не было разговоров про политику. Все обсуждали марафон: как пробежал, какие планы и так далее, — сказал Панжинский «СЭ».

Полностью интервью Панжинского читайте на сайте «СЭ»

Александр Панжинский
2
Читайте также
Клишина: «Решив рожать, я потеряла полмиллиона долларов. Минимум»
ВАДА пригрозило Олимпийскому совету Азии санкциями за флаг КНДР на открытии Азиады
В ЛНР сообщили об эвакуации ВСУ раненой «важной персоны» из района Сватово
Тела водителя и пассажирки обнаружены в такси в Москве
Число погибших в результате пожара на свадьбе в Ираке выросло до 120
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Панжинский: «Организаторы лыжных марафонов пляшут под дудку FIS»

Панжинский рассказал о соперничестве с Колоньей на Берлинском марафоне