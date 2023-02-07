Панжинский рассказал, какие виды спорта в приоритете у FIS. Это не лыжные гонки

Призер Олимпийских игр, член исполкома FIS Александр Панжинский объяснил «СЭ», почему в Международной федерации лыжного спорта не будут просить Россию и Белоруссию вернуться в организацию.

— Тот факт, что МОК доверил принятие решений по допуску спортсменов международным федерациям, это положительный сигнал?

— Воспринимаю это как начало поиска пути по восстановлению россиян. Для лыжных гонок потеря России довольно существенная. На исполкоме они говорили, что лишились колоссальной аудитории, терпят финансовые потери от продажи прав на ТВ-трансляции. Понимают, что в этом сезоне внимание к гонкам стало слабее из-за нехватки конкуренции. В топ-10 приезжают восемь норвежцев, куда это годится. Сами норвежцы хотят видеть борьбу Клебо и Большунова, а не полное доминирование своих спортсменов. Йоханнес сломал Саше палку, его дисквалифицировали. Это обсуждают все, даже те, кто не смотрит лыжные гонки. А постоянные победы Клебо все-таки приедаются. При этом не стоит думать, что они будут просить нас вернуться.

— Помимо лыжных гонок у FIS есть еще достаточно дисциплин?

— Конечно, лыжные гонки — это только 1/6 часть FIS, и не самая популярная. На первом месте горные лыжи, на втором — прыжки с трамплина. Глава FIS — владелец компании HEAD, которая делает теннисные ракетки и горные лыжи. Он понимает, что лыжные гонки — важная дисциплина, но это только часть организации. А если он поругается с МОК из-за россиян, то может получить серьезные проблемы и в других видах спорта. Можно провести параллель с иностранным бизнесом, который уходит из России. Да, они теряют 7-8 процентов годового дохода. Это много, но не суперкритично.

В марте 2022 года FIS отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях до конца сезона-2021/22. В октябре прошлого года отстранение было продлено до конца сезона-2022/23.