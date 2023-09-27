Панжинский рассказал о соперничестве с Колоньей на Берлинском марафоне

Серебряный призер Олимпиады Александр Панжинский рассказал «СЭ» о соперничестве на Берлинском марафоне с другим лыжником, четырехкратным олимпийским чемпионом Дарио Колоньей из Швейцарии. Колонья преодолел 42 километра в Берлине за 2 часа 28 минут и 35 секунд, Панжинский — за 2 часа 29 минут и 50 секунд.

— С вами бежал Дарио Колонья, верно?

— Не совсем. Он стартовал из элитного кластера. Но старт был в одно время. Я знал, что он побежит, писал ему в комментариях свой прогноз на его результат, а после поздравил с отличным результатом. Понимал, что он сильнее. Его рекорд на полумарафоне на 2 минуты лучше, чем у меня. Думал, что проиграю ему значительно больше, учитывая его достижения в лыжных гонках. На середине дистанции он выигрывал 3 минуты, но во второй половине я у него отквитал 1 минуту 45 секунд, в том числе 20 секунд на последних двух километрах.

— Последние два километра как раз для спринтеров, разве нет?

— После 40 километров тяжело и спринтерам.

— Вы с ним лично на марафоне не общались, а только переписывались?

— Да, не получилось. Было огромное количество человек даже в кластере А, а он бежал в элите, — сказал Панжинский «СЭ».

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