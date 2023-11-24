Пеллегрино поделился мнением об отстранении россиян от международных соревнований

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Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино поделился мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. Он отметил, что МОК предлагает международным федерациям тщательно рассмотреть вопрос участия россиян с точки зрения безопастности.
«На данный момент FIS не желает открывать им двери, потому что, учитывая, как устроен мир, мы бы пошли на риск, в то время как в других видах спорта, где легче обеспечить безопасность, например в теннисе, участие российских спортсменов не проблема», — цитирует Пеллегрино Fondo Italia.
Он подчеркнул, что основным критерием для всех должна оставаться Олимпийская хартия.
«В нашей среде считается, что отстранение — это политическое решение, но это не так. Как у каждого человека, у нас есть свои политические взгляды, и я — один из тех, кто осуждает любые конфликты, происходящие в мире», — сказал Пеллегрино.
Россияне были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) в марте 2022 года после ситуации на Украине.
Ранее российская лыжница Дарья Непряева заявила, что отказалась бы выступать на соревнованиях без флага.
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