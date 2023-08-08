Пеллегрино заявил, что его карьера длится долго благодаря Клэбо

Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино высказался о роли норвежца Йоханнеса Клэбо в своей карьере.

«Благодаря ему [Клэбо] моя карьера длится так долго. Мне всегда нужно стараться быть лучше. Нелегко, когда ты оказываешься позади него, но иногда я его обгоняю», — сказал Пеллегрино телеканалу TV 2.

Также он рассказал о совместной тренировке с норвежским лыжником перед фестивалем Blink в Саннесе.

«Мы провели хорошую тренировку. Разговаривали о спорте и делились наблюдениями», — отметил итальянец.

«Мы обсудили, каким может быть будущее лыжных гонок и какие мысли у нас есть. И наши мысли очень похожи», — добавил Клэбо.

Пеллегрино стал победителем конькового спринта на лыжероллерном фестивале в Саннесе, который прошел 5 августа. Клэбо финишировал вторым в этой гонке.